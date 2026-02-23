Nuovo scoop su Andrea Massaggi e spese extra con soldi pubblici rimborsi choc all’ex principe

Andrea ha speso soldi pubblici per massaggi e spese extra, generando scontento tra i contribuenti. La scoperta arriva dopo una serie di rimborsi imprevisti che hanno sollevato dubbi sulla gestione delle finanze dell’ex principe. Un dettaglio concreto riguarda i pagamenti effettuati a servizi di benessere, spesso senza giustificativi chiari. La vicenda continua a tenere sotto pressione la sua figura pubblica.

Londra, 23 febbraio 2026 – Nuove ombre si allungano sull' ex principe Andrea, già al centro di un'inchiesta giudiziaria nel Regno Unito per il suo rapporto con Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere. A tre giorni dall' arresto del terzogenito di Elisabetta II, indagato per presunte rivelazioni al faccendiere americano, la BBC ha raccolto confidenze di ex alti funzionari britannici che aggiungono nuove indiscrezioni con potenziale rilievo penale, riguardo alle 'abitudini' dell'ex duca del York nel periodo in cui ricoprì il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra. Correva l'anno 2010-2011.