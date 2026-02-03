Lecce prende corpo l’ipotesi di un cambio di modulo per il rush finale di stagione

Il Lecce sta valutando seriamente di cambiare modulo per le ultime 15 partite di campionato. La squadra potrebbe passare dalla difesa a quattro a una linea a tre, una scelta che potrebbe fare la differenza nel finale di stagione. La decisione si farà nei prossimi giorni, in vista di un possibile rilancio nelle ultime sfide.

Nella conferenza di bilancio della sessione di mercato, Pantaleo Corvino ha detto di aver fatto il possibile, con le risorse a disposizione, e ha lasciato intendere la possibilità di modifiche al sistema di gioco LECCE – Nelle 15 giornate di campionato ancora da disputare, il Lecce potrebbe passare alla difesa a tre. Per una squadra storicamente impostata sulla linea difensiva a quattro, si tratterebbe di una novità importante. È stato Pantaleo Corvino ad accennare a questa ipotesi, nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulla sessione invernale del calciomercato. Spiegando il mancato acquisto di un terzino destro in alternativa a Veiga, dopo la partenza di Kouassi, il direttore dell’area tecnica ha detto: “Il nostro allenatore, sempre di concerto con noi, giocando con un altro modulo può impiegare Pierotti e Veiga come esterni di fascia”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Rush Finale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecce Rush Finale

Argomenti discussi: Elezioni provinciali Lecce, scossone politico: ipotesi dimissioni della sindaca Poli Bortone; L’integrazione che si sporca le mani di farina: il progetto dell’IPEOA Michele Lecce; Lecce, via XXV Luglio verso la stretta finale: sul tavolo l’ipotesi dello stop totale al traffico; LA CRONACA | Serie A, Lecce-Lazio 0-0: perché a noi la qualità….

Lecce, prende corpo l’ipotesi di un cambio di modulo per il rush finale di stagioneNella conferenza di bilancio della sessione di mercato, Pantaleo Corvino ha detto di aver fatto il possibile, con le risorse a disposizione, e ha lasciato intendere che Di Francesco abbia in testa del ... lecceprima.it

Lecce-Lazio 0-0, notte senza gol al Via del Mare: Provedel regge, Romagnoli saluta i tifosiLecce-Lazio 0-0 al Via del Mare: Ramadani prende la traversa, Lazio cresce nella ripresa, Provedel decisivo e Romagnoli lascia un segno a fine gara ... romait.it

Quando il design mette le persone al centro, prende forma una visione. Lecce 15–18 maggio 2026 #LecceArredo2026 #CulturaDelDesign #DesignContemporaneo #ArredoItaliano #Progetto - facebook.com facebook