Consob Chiara Mosca assume l’incarico di presidente vicario

Consob ha nominato Chiara Mosca come presidente vicario dopo la scadenza del mandato di sette anni di Paolo Savona, che si è conclusa l’8 marzo. La nomina avviene in un momento di transizione per l’ente di regolamentazione del mercato finanziario italiano. Mosca assume ora un ruolo di rilievo in attesa di eventuali sviluppi sulla candidatura del nuovo presidente.

Il mandato settennale di Paolo Savona come presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa è scaduto l’8 marzo. Visto il rinvio da parte del Consiglio dei ministri della procedura di nomina del suo successore, oggi gli è subentrata come presidente vicaria Chiara Mosca, commissaria della Consob con la maggiore anzianità nell’istituto. Chiara Mosca (Imagoeconomica). Chi è Chiara Mosca. Mosca, docente associata di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, è Commissaria Consob dal 7 settembre 2021, su designazione del governo allora guidato da Mario Draghi. Come detto, svolgerà le funzioni ad interim fino all’insediamento del nuovo presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

