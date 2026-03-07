La palude Consob Meloni zitta è Chiara Mosca

In un conflitto interno alla Consob, il governo non ha ancora nominato un commissario di governo, lasciando l'ente senza leadership ufficiale. La crisi sembra essere innescata da tensioni tra le forze politiche, con alcune accuse di lottizzazione o di fuoco amico. La situazione ha generato incertezza e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre le nomine ancora non sono state formalizzate.

Te la do io la Consob! Lottizzazione o fuoco amico? Avevano un candidato perfetto e adesso si trovano senza un commissario di governo e con un arbitro di sinistra. Il mandato di Paolo Savona a presidente Consob si conclude l’8 marzo e il governo non ha nominato il sostituto. Il candidato di Meloni e Giorgetti è (o era?) Federico Freni, sottosegretario della Lega, ma è stato fermato per un veto di Forza Italia. I mercati, causa guerra, sono vulnerabili, e la Consob è tenuta a vigilare sulle grandi partite bancarie. Lo farà ma con un commissario in meno e con un presidente anziano dal voto doppio. I commissari che compongono il collegio sono cinque: Savona, Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

