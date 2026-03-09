Consob Chiara Mosca assume l’incarico di presidente vicario | subentra a Paolo Savona

Chiara Mosca ha assunto il ruolo di presidente vicario della Consob, sostituendo Paolo Savona. La nomina è stata annunciata ufficialmente e segna un cambiamento nella leadership dell’ente che si occupa di vigilanza sui mercati finanziari italiani. La Mosca prenderà in carico le responsabilità di vertice fino a nuovi sviluppi o nomine definitive. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Passaggio delle consegne al vertice della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Da oggi Chiara Mosca, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, assume l’incarico di presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo. Mosca, professoressa associata di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, è Commissaria Consob dal 7 settembre 2021 su designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all’insediamento del nuovo Presidente. Nell’interim sarà affiancata da Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

