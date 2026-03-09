Consiglio regionale Campania il centrodestra si spacca sulle commissioni speciali

Nel consiglio regionale della Campania il centrodestra si divide sulle nomine delle commissioni speciali. La Lega viene esclusa e i lavori vengono sospesi mentre si cerca di evitare una rottura tra gli alleati, con le trattative che vengono rimandate a data da definire. La discussione riguarda le presidenze di queste commissioni e ha causato un blocco temporaneo delle attività.

Scontro nel centrodestra sulle presidenze delle commissioni speciali in Regione: stop ai lavori, Lega esclusa e trattativa rinviata per evitare la rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Decise le 4 commissioni speciali in Consiglio regionale Campania. C’è anche emergenza bradisismoFra le commissioni di controllo c'è bradisismo e grandi eventi del mare (Coppa America) e quella di indagine su femminicidi e morti sul lavoro in... Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziatoLo schema delle presidenze di commissione proposto dal Pd non piace ad Avs, renziani, lista Fico, mastelliani. Contenuti utili per approfondire Consiglio regionale Temi più discussi: Giovanni Zannini, dopo il divieto di dimora in Campania il consigliere regionale si trasferisce in Abruzzo; IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA RICORDA GLI 80 ANNI DI DIRITTO AL VOTO DELLE DONNE; Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni Zannini; REGIONALI 2025. Consiglio regionale, si insediano le prime due Commissioni specialiIl Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha insediato la I e la II Commissione Speciale, competenti rispettivamente, per la Trasparenza, Controllo delle attività ... ilroma.net La morte di Domenico Caliendo, tra un mese seduta ad hoc del Consiglio regionaleUna seduta monotematica del Consiglio regionale della Campania è stata convocata sul caso del piccolo Domenico Caliendo, morto nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di ... ilmattino.it Consiglio Regionale Campania. Centro Destra spaccato sulle Commissioni Speciali: eletti solo Iovino (Cirielli Presidente) alla Commissione Trasparenza e Santangelo (Fratelli d'Italia) alla Commissione Anticamorra. #ConsiglioRegionaleCampania #Regione - facebook.com facebook La rappresentanza piemontese del Partito Democratico ha lanciato un’invettiva molto forte, poi smentita in Consiglio Regionale, accusando le ASL di manomettere i numeri delle loro prestazioni al solo scopo di compiacere l’Assessore alla Sanità. Accuse priv x.com