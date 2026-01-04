Consiglio regionale della Campania lo scontro sulle commissioni è appena iniziato

Il Consiglio regionale della Campania si trova di fronte a un dibattito interno riguardante le presidenze delle commissioni. La proposta del Pd, che riguarda la distribuzione delle presidenze, non è stata accettata da alcune forze politiche, tra cui Avs, renziani, la lista Fico e i mastelliani. La questione evidenzia le tensioni e le diverse posizioni all’interno del Consiglio, segnando l’inizio di un confronto che potrebbe influenzare l’iter delle nomine.

Lo schema delle presidenze di commissione proposto dal Pd non piace ad Avs, renziani, lista Fico, mastelliani. Mercoledì 7 la prima riunione dei capigruppo.

Parte la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi (Pd) è stato quindi eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti su 51 votanti, alla prima votazione. ansa.it

Campania, prima seduta del Consiglio regionale: sinergia per interesse cittadini. Manfredi eletto presidente Assise - Un richiamo condiviso alla responsabilità istituzionale, alla concretezza dell’azione politica e a un confronto che non si traduca in scontro permanente. giustizianews24.it

Si insedia il consiglio regionale della Campania targato Fico

