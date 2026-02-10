Decise le 4 commissioni speciali in Consiglio regionale Campania C'è anche emergenza bradisismo

Questa mattina il Consiglio regionale della Campania ha deciso le quattro commissioni speciali. Tra queste ci sono quelle dedicate all’emergenza bradisismo, ai grandi eventi come la Coppa America, e un’altra di indagine sui femminicidi e le morti sul lavoro in regione. Le decisioni arrivano in un momento di particolare attenzione su queste tematiche, con il governo regionale che cerca di fare chiarezza su problemi che più di altri preoccupano cittadini e istituzioni.

Fra le commissioni di controllo c'è bradisismo e grandi eventi del mare (Coppa America) e quella di indagine su femminicidi e morti sul lavoro in Campania.

