Tensioni in Medio Oriente | allarme tra Washington e Teheran dopo nuovi scambi di minacce tra potenze regionali

30 gen 2026

Le tensioni tra Washington e Teheran sono esplose negli ultimi giorni. Nuove minacce e scambi di parole dure aumentano la paura di un’escalation in una regione già instabile. La situazione resta molto tesa e nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

Le tensioni nel Medio Oriente hanno raggiunto un livello di allarme senza precedenti, con Washington e Teheran al limite dello scontro diretto. Secondo fonti israeliane, gli Stati Uniti potrebbero lanciare un attacco militare contro l’Iran entro pochi giorni, con alcune fonti che parlano addirittura di ore. L’ipotesi di un’azione militare diretta è stata esaminata nei massimi livelli del governo statunitense, dove il presidente Donald Trump è stato informato di diverse opzioni, tra cui anche l’invio di truppe sul terreno iraniano. Il piano, che non è ancora stato confermato, sarebbe in linea con una strategia simile a quella adottata in passato nei confronti del Venezuela: rafforzamento delle forze in zona, pressioni diplomatiche crescenti e minacce esplicite, con l’obiettivo di costringere Teheran a modificare le sue politiche regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

