confindustria toscana centro e costa eletto il nuovo presidente baroncelli

Lapo Baroncelli è stato eletto nuovo presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, che rappresenta le imprese delle province di Firenze, Livorno e Massa Carrara. La nomina è avvenuta recentemente durante una riunione dedicata alla scelta del nuovo incarico. Baroncelli succede a chi ha ricoperto il ruolo in passato, assumendo così la guida dell’associazione di categoria.

FIRNEZE – Lapo Baroncelli è il nuovo presidente degli industriali di Firenze, Livorno e Massa Carrara. Il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli e la sua squadra di presidenza sono stati eletti questa mattina (9 marzo) a larghissima maggioranza dall’assemblea delle imprese associate. “La Confindustria che immagino è la ‘casa’ di un’imprenditorialità plurale, dove convivono i campioni del made in Italy, le multinazionali tascabili e tutte quelle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo della nostra economia”, dice il neopresidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli. Alla... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

