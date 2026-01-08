Nominata la commissione di designazione per il nuovo presidente di Confindustria Toscana

Il consiglio di presidenza di Confindustria Toscana ha annunciato la nomina della commissione di designazione, incaricata di individuare il candidato alla presidenza per il prossimo quadriennio. L’incarico si inserisce nel percorso di rinnovo e approfondimento delle figure di leadership dell’associazione, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo nel territorio toscano. La commissione procederà ora alla valutazione e alla proposta ufficiale al consiglio di presidenza.

FIRENZE – Il consiglio di presidenza di Confindustria Toscana ha nominato, questo pomeriggio (8 gennaio), la commissione di designazione, incaricata di proporre allo stesso consiglio il candidato alla presidenza di Confindustria Toscana per il prossimo quadriennio. I tre saggi estratti a sorte, fra una rosa di candidati proposti dai probiviri delle associazioni toscane, sono Sergio Ceccuzzi, Giulio Grossi e Giovanni Basagni. La commissione di designazione ascolterà almeno ”i componenti del consiglio di presidenza”, che è composto dal presidente di Confindustria Toscana, dai presidenti delle quattro territoriali toscane, dal presidente dei Giovani imprenditori, dal presidente della Piccola industria e dal presidente di Ance Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

