Avis Toscana avverte riguardo a un tentativo di truffa che circola su WhatsApp e social, in cui si chiede urgentemente donazioni di sangue e piastrine associandole a un'emergenza al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di informazioni false, quindi si invita a verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di agire. La sicurezza e l'autenticità delle richieste sono fondamentali per tutelare la comunità.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Massima attenzione a una nuova truffa – in particolare su Whatsapp e sui social – dove si fa riferimento a una richiesta urgente di donazione di sangue e piastrine legata a una situazione descritta come complessa al Bambino Gesù di Roma: è tutto falso. A mettere in guardia è Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana. "Sta circolando in queste ore anche in Toscana, su WhatsApp e sui social, una richiesta urgente di donazioni di sangue e piastrine legata a una situazione sanitaria presentata come particolarmente critica al Bambino Gesù di Roma: si tratta di una catena di Sant’Antonio, una fake news che può creare confusione e danni", afferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sangue, Avis Toscana: “Attenzione ai finti appelli sulle donazioni di sangue"

