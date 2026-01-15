Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta | Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio c’è una cosa che mi fa star tranquillo
Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra. Alla vigilia della 21ª giornata di Serie A 2025/26, le sue parole riflettono fiducia e attenzione ai dettagli in vista della sfida contro i bergamaschi.
Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match contro i bergamaschi La conferenza stampa di Alberto Gilardino alla vigilia di Pisa Atalanta, match valevole per la 21^ giornata di Serie A 202526. I NUOVI ARRIVATI BOZHINOV E DUROSINMI -«Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e .
