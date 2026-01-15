Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta | Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio c’è una cosa che mi fa star tranquillo

Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra. Alla vigilia della 21ª giornata di Serie A 2025/26, le sue parole riflettono fiducia e attenzione ai dettagli in vista della sfida contro i bergamaschi.

Pisa, Gilardino: “Il club sta facendo sforzi enormi in questo mercato” - Le dichiarazioni di Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Pisa contro l'Atalanta ... gianlucadimarzio.com

Qui Pisa, Gilardino: “La coperta è un po’ corta, ma sono sereno. Nuovi arrivati già in campo? Vediamo…” - Alla vigilia della sfida del Pisa contro l’Atalanta, e nel mezzo di un periodo nel cui il club si sta dimostrando protagonista nella sessione invernale di trasferimenti, Alberto Gilardino in conferenz ... calcioatalanta.it

CiaoComo sport - Carlo ed il bellissimo ritratto di Nico: ora vuole fare tutta la squadra! La bella sorpresa prima della conferenza stampa di Fabregas: Carlo Azzalin, grande appassionato di calcio di Malnate (Varese), ha presentato ai giornalisti presenti quest facebook

Come annunciato da Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno, il governo si appresta a varare un decreto in materia di sicurezza, immigrazione e potenziamento delle forze dell’ordine. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.