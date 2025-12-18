Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter | Forse non meritiamo di stare qua questo torneo per noi è un regalo! Vi spiego come mai siamo arrivati soltanto ieri e come sta Calhanoglu
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, l’allenatore dell’Inter Chivu ha espresso umiltà e gratitudine, spiegando le ragioni del ritardo e aggiornando sulle condizioni di Calhanoglu. Un intervento carico di sincerità e determinazione, che anticipa una sfida importante per i nerazzurri.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Bologna Inter, match valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana 202526 che si disputerà anche quest’anno a Riad, in Arabia Saudita: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 12:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. SE C’E’ LA SENSAZIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO CHE QUESTA SIA L’OCCASIONE PER METTERSI ALLE SPALLE IL PASSATO? – « E’ un trofeo che si può vincere con due partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
