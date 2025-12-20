Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Bologna Inter, le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore. RIGORI SBAGLIATI? – « A me basta il coraggio di chi si prende queste responsabilità non puoi allenare queste situazioni mi prendo il coraggio di chi ha alzato il braccio e hanno avuto senso di responsabilità per calciare, poi si può sbagliare ». SULLE TANTE OCCASIONI SPRECATE E SUL MANCATO INGRESSO DI PIO ESPOSITO – « Non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per calciare a freddo un rigore mi aveva dato disponibilità per entrare ma la responsabilità è mia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Bologna Inter: «Ecco perché Pio e Calhanoglu non sono entrati, responsabilità mia»

