In seguito alla vittoria in Champions League contro l'Inter, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato la partita durante la conferenza stampa. Ha sottolineato la pericolosità dell’avversario e ha condiviso le sue riflessioni sulle ambizioni della squadra. Di seguito, le sue dichiarazioni principali, che offrono uno sguardo approfondito sulla prestazione e le prospettive dei Gunners.

ANALISI – « Sono molto orgoglioso di quanto fatto. Devo congratularmi con la squadra e questa è stata una grande prova. Serve anche desiderio per giocare partite così. Ci è mancato molto: abbiamo tanti nomi in quella posizione,. Ci deve essere una rotazione ma sono contento delle prestazioni individuali: non si tratta solo della vittoria qui ma di molte altre. C'è stato un lavoro molto importante per far giocare tutti.

© Internews24.com - Conferenza stampa Arteta post Inter Arsenal: «Loro pericolosissimi, ieri sera non ho dormito bene! Sulle nostre ambizioni vi dico questo»

