Un rappresentante di Engineering ha affermato che l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento molto potente nel settore della cybersicurezza, sia per gli attacchi che per le difese. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma, dove si è discusso della necessità di colmare il ritardo europeo nel campo della sicurezza digitale. La questione riguarda l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie avanzate in questo settore.

“L'Ai è uno strumento tecnologico altamente potente sia per chi attacca sia per chi difende. Sebbene l'Europa sembri aver accumulato un ritardo significativo rispetto ai grandi player internazionali, in particolare americani, nel dominio specifico della cybersicurezza questo divario è altamente colmabile con una strategia di sovranità molto diversa rispetto a quella di inseguire gli Stati Uniti nel fare modelli ancora più large”. Una strategia che si declina “in una visione di sistema articolata su foundation model europei, sistemi di agenti osservati e governati a livello centrale e uno sguardo in avanti per quello che sarà il gap quantico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza, Momola (Engineering): "Colmare ritardo europeo"

Cybersicurezza, Momola (Engineering): “E’ politica industriale, con la nostra Ia si rafforza ruolo nazionale”(Adnkronos) – “Viviamo in una fase in cui i confini tra dominio militare e civile si sono progressivamente dissolti.

Perché il compromesso Ue non risolve il ritardo europeo. La riforma farmaceutica vista da PaniMentre la riforma farmaceutica Ue lancia un segnale politico su innovazione e accesso, continua a concentrarsi sull’esclusività più che su tempi e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cybersicurezza Momola Engineering....

Cybersicurezza, Momola (Engineering): Colmare ritardo europeoRoma, 4 mar. (Adnkronos) - L'Ai è uno strumento tecnologico altamente potente sia per chi attacca sia per chi difende. Sebbene l'Europa sembri ... iltempo.it

Cybersicurezza, Momola (Engineering): E’ politica industriale, con la nostra Ia si rafforza ruolo nazionale(Adnkronos) – Viviamo in una fase in cui i confini tra dominio militare e civile si sono progressivamente dissolti. cremonaoggi.it