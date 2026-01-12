Emergenza idrica | vertice Puglia-Molise per la condotta del Liscione Oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio si è svolto in Puglia un vertice tra le autorità regionali e nazionali per discutere l’emergenza idrica. L’incontro, convocato dalla Struttura del Commissario Straordinario, ha avuto l’obiettivo di definire le prossime fasi operative per il collegamento tra i sistemi idrici del Biferno-Liscione e del Fortore-Occhito, nell’ambito degli interventi urgenti contro la scarsità d’acqua.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questo pomeriggio il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro ha partecipato all'incontro tecnico convocato dalla Struttura del Commissario Straordinario Nazionale per gli Interventi Urgenti Connessi alla Scarsità Idrica (Presidenza Consiglio dei Ministri) per condividere i prossimi passi operativi propedeutici alla realizzazione dell'opera di collegamento tra lo schema idrico del Biferno – Liscione con quello Fortore – Occhito. Una condotta che preleverà l'acqua grezza dalla diga di Ponte Liscione (Molise) adducendola fino alla Puglia (60 milioni di m3) con l'obiettivo di soddisfare sia le esigenze irrigue del Molise sia quelle irrigue e potabili della Puglia, in particolare della Capitanata, con l'obiettivo di aumentare la resilienza del sistema idrico della Puglia settentrionale.

Emergenza idrica, la Pavoncelli bis metterà in ginocchio tutto il sistema irpino #Avellino - facebook.com facebook

Ardauli, il 15 gennaio si fa il punto sull'emergenza idrica nel Barigadu e nel Mandrolisai x.com

