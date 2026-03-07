Schema idrico del Liscione primo incontro tecnico tra Puglia e Molise

Si è svolto il primo incontro tecnico tra le autorità di Puglia e Molise per discutere dello schema idrico del Liscione. Durante l'incontro sono stati affrontati i dettagli relativi alla gestione delle risorse e alle modalità di collaborazione tra le due regioni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle rispettive amministrazioni e enti coinvolti nel progetto.

Nel corso della riunione sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha riguardato una ricognizione tecnica sullo stato e sulle prospettive evolutive dello schema idrico del Liscione. In questo ambito è stata condivisa l'indicazione del Molise di sviluppare il sistema anche per rispondere al fabbisogno irriguo delle Piane di Larino, una prospettiva che risulta coerente con il tracciato ipotizzato della futura infrastruttura di collegamento diretta verso il nodo idraulico di Finocchito. Il tavolo tecnico si aggiornerà nelle prossime settimane per ulteriori approfondimenti e per ampliare il confronto con tutti gli attori coinvolti.