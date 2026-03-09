Il giornalista sportivo Paolo Condò analizza il derby di Milano, vinto dal Milan di Massimiliano Allegri con un gol di Pervis Estupinan, definito come una vera magia. L’articolo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, si concentra sull’evento e sull’azione decisiva, senza approfondire le motivazioni o le strategie delle squadre. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Milan.

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto il secondo derby di Milano stagionale in Serie A battendo per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu nel big match della 28^ giornata. Decisivo un gol di Pervis Estupinan al 35'. Con questo successo, i rossoneri raggiungono quota 60 punti, portandosi a - 7 dal primo posto, occupato proprio dai nerazzurri. Lotta Scudetto riaperta? Di questo e, più in generale, dell'andamento del derby della Madonnina ha parlato il giornalista sportivo Paolo Condò nel suo editoriale per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. "Le arti oscure di Max Allegri, portentoso nell'ottenere il più malgrado maneggi il meno, vincono un altro derby e riaprono lo spiraglio Scudetto che anche un semplice pareggio avrebbe sigillato a favore dell'Inter.

© Pianetamilan.it - Condò sul derby: “Vince il Milan con gol di Estupinan: magia. Le arti oscure di Allegri”

