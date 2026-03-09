Segna Estupinan il derby lo vince il Milan | Allegri parla solo di Champions ma …

Il derby di Milano tra Milan e Inter si è concluso con una vittoria per i rossoneri, che hanno battuto i nerazzurri 1-0 a San Siro. La rete decisiva è stata realizzata da Pervis Estupinan al 35’ del primo tempo. Dopo la partita, l’allenatore del Milan ha parlato principalmente della Champions League, senza approfondire altri aspetti della gara.

Nella notte che porta al compleanno dell'Inter, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato il Milan a soffiare forte sulla torta del derby di Milano. I rossoneri, grazie al successo per 1-0 firmato da un sinistro sotto la traversa di Pervis Estupinan al 35', sono arrivati a sette derby di fila senza sconfitte. E sette sono anche i punti di distacco dall'Inter, ancora in vetta alla classifica di Serie A, a dieci giornate dalla fine. Non pochi. Però tanto basta - in casa Milan - per sognare la rimonta Scudetto e - in casa Inter - insinuare dubbio. Per il 'CorSera' la squadra di...