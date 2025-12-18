San Francesco gli eventi per gli 800 anni dalla morte Il commento di Rondoni

Celebrando gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, questa ricorrenza rivive attraverso eventi memorabili tra cui l’ostensione del corpo ad Assisi, una mostra a Perugia e il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale. Un’occasione per riscoprire l’eredità spirituale e umana del Poverello, valorizzando il suo messaggio di pace e solidarietà. Rondoni commenta questo importante capitolo della nostra storia religiosa e culturale.

Gli ottocento anni dalla morte di San Francesco: tra gli eventi di questa ricorrenza l'ostensione del corpo del poverello ad Assisi, una mostra a Perugia e il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale. Un testimone per il nostro tempo dice Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per questo anno speciale.

Giotto e San Francesco, rivoluzionari interconnessi - Dal 14 marzo al 14 giugno prossimi, la Galleria Nazionale dell'Umbria ospiterà oltre 60 opere, per due figure sin dalle origini interconnesse ... globalist.it

