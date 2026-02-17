Tango argentino concerto del fisarmonicista Sebastiano Zorza
Il fisarmonicista Sebastiano Zorza si esibirà domenica 22 presso il Polifunzionale Sorelle Perini di Torreano, portando sul palco il suo talento nel tango argentino. La sua performance, che inizierà alle 17:00, sarà accompagnata dalla scuola di ballo El Farolito, che mostrerà alcune coreografie di tango. L’evento promette di portare un’atmosfera autentica e coinvolgente in piazza dello Scalpellino.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica 22 con inizio alle ore 17:00 presso il Polifunzionale Sorelle Perini di Torreano (piazza dello Scalpellino), ci sarà l'esibizione del fisarmonicista Sebastiano Zorza in collaborazione con la scuola di ballo El Farolito che proporranno una serie di musiche ed esibizioni di tango argentino. Un pomeriggio musicale da non perdere per gli appassionati del tango argentino. Ingresso libero.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Viaggio nel cuore del tango argentino al Blue Brass: Alejandra Bertolino Garcia in concerto con Aires De TangoIl Blue Brass Jazz Club nello Spasimo ospita, martedì 27 gennaio alle 21, il concerto di Alejandra Bertolino Garcia con Aires De Tango, dedicato a Carlos Gardel e Astor Piazzolla.
Concerto Promart Tango Quintet - Tango senza confineIl Concerto Promart Tango Quintet propone un viaggio musicale tra le atmosfere del tango, un genere che unisce tradizione e innovazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In scena il Duo Gardel; Con ArkAttak. San Valentino è a tempo di tango e milonga; Argentina in musica, non solo Piazzolla al Filodrammatici; Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto: secondo appuntamento con le Riletture di Giovanni Ferrauto a Empoli.
Firenze, concerto nel segno del tango alla Fondazione ZeffirelliFirenze, 17 aprile 2025 - La mia musica? Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea, ripeteva Astor Piazzolla, l’artista che al tango argentino ha saputo dischiudere i piani ... lanazione.it
Concerto del duo argentino flauto e chitarra Mastruzzo-Núñez per Musica al CentroArezzo, 21 ottobre 2025 – Concerto del duo argentino flauto e chitarra Mastruzzo-Núñez per Musica al Centro. Domenica 26 ottobre ore 17,30 presso l'Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro a Ingresso ... lanazione.it
Csaba dalla Zorza added a new photo —... - Csaba dalla Zorza facebook