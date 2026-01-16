Dragon Trainer 2 | Cate Blanchett torna ufficialmente nel ruolo di Valka nel sequel del Live-Action
Cate Blanchett ritorna nel ruolo di Valka in Dragon Trainer 2, il sequel del live-action che continua a conquistare il pubblico. Dopo il successo del primo film, che ha superato i 630 milioni di dollari di incasso, Universal Pictures prosegue nello sviluppo di questa serie, confermando l’interesse verso i remake in live-action. Il film promette di riproporre la magia della storia originale in una nuova versione cinematografica.
Il successo dei remake live-action non accenna a fermarsi. Dopo l’incredibile accoglienza del primo capitolo di Dragon Trainer in versione “in carne e ossa” — che ha incassato ben 636,3 milioni di dollari superando i record del franchise animato — Universal Pictures guarda già al futuro. Lo studio ha ufficialmente confermato il sequel: Dragon Trainer 2 live-action arriverà nelle sale nel 2027. La notizia più entusiasmante riguarda però il casting: un volto (e una voce) iconica della saga originale sta per tornare. Cate Blanchett riprende il ruolo di Valka. Secondo quanto riportato da Variety, il premio Oscar Cate Blanchett è stata scelta per interpretare Valka, la madre di Hiccup. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Dragon Trainer 2 live action: Cate Blanchett confermata, ecco cosa succederà
Leggi anche: Cate Blanchett, nel suo look fatto anche le piume sono vegane
Dragon Trainer 2, Cate Blanchett torna a volare con i draghi nel film live-action: sarà ancora Valka; Cate Blanchett sarà Valka in ‘Dragon Trainer 2’; Il live action di Dragon Trainer 2 accoglie nel cast Cate Blanchett; Dragon Trainer 2: Cate Blanchett sarà Valka nel sequel della versione live-action di Dragon Trainer e tornerà Gerard Butler.
Dragon Trainer 2 live-action, Cate Blanchett torna a volare con i draghi: l'attrice premio Oscar sarà ancora Valka - L'attrice premio Oscar è la protagonista del secondo capitolo del live- libero.it
Dragon Trainer 2: Cate Blanchett nel film live-action, riprenderà il ruolo di Valka - action di Dragon Trainer 2, sequel della celebre saga DreamWorks. cinefilos.it
Dragon Trainer 2: Cate Blanchett sarà Valka nel sequel della versione live-action di Dragon Trainer e tornerà Gerard Butler - Dopo aver prestato la voce a Valka nel film d'animazione Dragon Trainer 2, Cate Blanchett interpreterà il personaggio nel seguito della versione con attori in carne e ossa di Dragon Trainer. msn.com
Da Voce a Live Action. Così come per Gerard Butler, anche Cate Blanchett, dopo averla doppiata nei film originali, interpreterà Valka nel prossimo live action di DRAGON TRAINER! #DragonTrainer #HowToTrainYourDragon #Cinema x.com
Cate Blanchett interpreterà Valka! Per il secondo capitolo live action di Dragon Trainer, è stato confermato che Cate Blanchett voce della guerriera vichinga e madre di Hiccup nella trilogia animata originale, vestirà i panni del personaggio nella versione live a - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.