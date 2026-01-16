Dragon Trainer 2 | Cate Blanchett torna ufficialmente nel ruolo di Valka nel sequel del Live-Action

Cate Blanchett ritorna nel ruolo di Valka in Dragon Trainer 2, il sequel del live-action che continua a conquistare il pubblico. Dopo il successo del primo film, che ha superato i 630 milioni di dollari di incasso, Universal Pictures prosegue nello sviluppo di questa serie, confermando l’interesse verso i remake in live-action. Il film promette di riproporre la magia della storia originale in una nuova versione cinematografica.

Il successo dei remake live-action non accenna a fermarsi. Dopo l’incredibile accoglienza del primo capitolo di Dragon Trainer in versione “in carne e ossa” — che ha incassato ben 636,3 milioni di dollari superando i record del franchise animato — Universal Pictures guarda già al futuro. Lo studio ha ufficialmente confermato il sequel: Dragon Trainer 2 live-action arriverà nelle sale nel 2027. La notizia più entusiasmante riguarda però il casting: un volto (e una voce) iconica della saga originale sta per tornare. Cate Blanchett riprende il ruolo di Valka. Secondo quanto riportato da Variety, il premio Oscar Cate Blanchett è stata scelta per interpretare Valka, la madre di Hiccup. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

