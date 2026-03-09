Con Wu Lyf e These New Puritans Sexto ’Nplugged completa la line up | ecco tutti i concerti

La XXI edizione di Sexto ’Nplugged si avvicina e la line-up si arricchisce con le esibizioni di Wu Lyf e These New Puritans. Il festival si svolgerà dal 2 al 5 luglio nella Piazza Castello di Sesto al Reghena, dove si terranno i concerti. L’evento si conferma come un appuntamento musicale di rilievo nella regione per quattro serate consecutive.

Si completa la line up della XXI edizione di Sexto 'Nplugged, il Festival Boutique che dal 2 al 5 luglio tornerà ad animare la suggestiva Piazza Castello di Sesto al Reghena. Il 2 luglio saliranno sul palco per l'unica data estiva italiana i Wu Lyf (World Unite Lucifer Youth Foundation - in foto), la band di Manchester diventata un vero e proprio culto nei primi anni Dieci grazie al loro suono viscerale e spirituale, capace di fondere indie rock, post-punk e suggestioni gospel in un linguaggio intensissimo e immediatamente riconoscibile.

