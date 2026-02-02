Apparat e I Cani Sexto ’Nplugged annuncia due nomi chiave della musica contemporanea

Da pordenonetoday.it 2 feb 2026

Il festival Sexto ’Nplugged annuncia due grandi nomi per la prossima edizione. Apparat e I Cani saranno gli artisti principali che si esibiranno dal 2 al 5 luglio a Piazza Castello, a Sesto al Reghena. La manifestazione cresce di qualità e attira sempre più appassionati di musica contemporanea.

La line up di Sexto ’Nplugged si arricchisce di due nomi chiave della musica contemporanea: Apparat e I Cani, headliner dell'edizione 2026 del festival che si svolgerà dal 2 al 5 luglio nella cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena. Apparat e I Cani si aggiungono agli Altin Gün, primi headliner già svelati la scorsa settimana, e confermano ulteriormente il percorso artistico che negli anni ha reso Sexto 'Nplugged uno dei festival boutique più riconoscibili del panorama musicale italiano ed europeo. Apparat, nome chiave della scena elettronica europea, salirà sul palco di Sesto al Reghena il 4 luglio, per una data esclusiva nel Nord Italia durante l'estate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

