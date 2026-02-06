I Cani in concerto a Sexto ’Nplugged 5 luglio 2026

I Cani tornano in tour. Dopo aver riempito i club lo scorso autunno, sono pronti a salire di nuovo sui palchi italiani. Dal 5 luglio, la band si esibirà in diversi festival e location di prestigio, portando la loro musica all’estero. I fan sono già in attesa di ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto parlare di sé.

Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell'estate italiana. Le date del tour estivo 05 luglio 2026 Sesto al Reghena (PN) Sexto 'Nplugged 12 luglio 2026 Bologna BOnsai 14 luglio 2026 Collegno (TO) Flowers Festival 18 luglio 2026 Arezzo Mengo Music Fest 21 luglio 2026 Milano Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest 25 luglio 2026 Genova Balena Festival 27 luglio 2026 Cesena acieloaperto Festival 30 luglio 2026 Montecosaro (MC) Mind Festival 31 luglio 2026 Assisi (PG) Suoni Controvento 01 agosto 2026 Roseto degli Abruzzi (TE) Transumare nello spazio 0X agosto 2026 Castelbuono (PA) Ypsigrock TBA 08 agosto 2026 Locorotondo (BA) Locus Festival 10 settembre 2026 Roma Auditorium Parco della Musica Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest 1X settembre 2026 Trento Poplar Festival TBA

