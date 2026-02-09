Sventato in banca un tentativo di raggiro | bloccato un bonifico da 19mila euro

Questa mattina una truffa è stata evitata in banca. Una donna si è presentata alla filiale della Bcc di Barlassina per fare un bonifico di 19 mila euro, una cifra insolita. Il personale ha notato subito che la cliente era agitata e ha deciso di bloccare l’operazione, evitando così che i soldi finissero nelle mani sbagliate.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sventato in banca un tentativo di raggiro: bloccato un bonifico da 19mila euro

