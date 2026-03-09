Comunità iraniana in Italia raddoppiata negli ultimi sei anni

Negli ultimi sei anni, la comunità iraniana in Italia è più che raddoppiata, arrivando a contare 23.626 persone nel 2025. La metà di loro sono donne. La maggior parte dei permessi di soggiorno sono stati rilasciati per motivi di studio, secondo i dati ufficiali.

L’Italia è il secondo Paese europeo per numero di residenti con cittadinanza iraniana: sono 23.626, quasi il 10% di tutti coloro che vivono in Europa. La Germania è il primo Paese di destinazione, con 144.336 residenti su un totale di 250mila nella Ue a 27. La presenza di cittadini iraniani in Italia è raddoppiata rispetto al 2019, quando erano 11.837. La metà sono donne e in gran parte si tratta di studenti. La fotografia, aggiornata al 1° gennaio 2025, quindi alla situazione che precede l’attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, arriva dalle elaborazioni della Fondazione Leone Moressa, su dati Istat ed Eurostat. La presenza iraniana in Italia è cresciuta a ritmo sostenuto dal 2022. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

