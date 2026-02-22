LIVE Francia-Italia 33-8 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | gli azzurri crollano negli ultimi dieci minuti

La partita tra Francia e Italia si è conclusa con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che hanno segnato 33 punti contro gli 8 degli azzurri. La causa principale del risultato è stata una serie di errori italiani negli ultimi dieci minuti, che hanno permesso alla Francia di dominare il match. Nel finale, gli azzurri hanno subito un crollo fisico e mentale, lasciando spazio alle mete francesi. La sfida si è conclusa con un punteggio che riflette la differenza di intensità tra le due squadre.

© Oasport.it - LIVE Francia-Italia 33-8, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri crollano negli ultimi dieci minuti

18:02 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:02 In classifica la Francia balza al comando a quota 15 punti. Per l'Italia quinta posizione con 4 lunghezze di margine sul Galles. Si riprenderà tra due settimane con la sfida casalinga all'Inghilterra. 18:01 Azzurri gagliardi dalla seconda metà del primo tempo fino al 70esimo, poi l'ingenuità di Lynagh e l'affiorare della stanchezza hanno prodotto un risultato leggermente bugiardo.