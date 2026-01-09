Inter-Napoli le due squadre italiane che negli ultimi sei anni hanno totalizzato più punti 464 a 419

Inter e Napoli sono le due squadre italiane con il maggior numero di punti negli ultimi sei anni, rispettivamente 464 e 419. Dopo il pareggio contro il Verona, il Napoli si prepara per il prossimo impegno di campionato, un big match in programma domenica sera a San Siro contro l’Inter di Chivu. Una sfida importante che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre.

Dopo il pari contro il Verona, il Napoli è atteso dal big match di domenica sera di San Siro contro l'Inter di Chivu. Si tratta delle due squadre italiane più forti degli ultimi anni. Dopo il dominio della Juventus, terminato nel 2020 con lo scudetto vinto da Sarri, Napoli ed Inter sono state le squadre che hanno totalizzato più punti negli ultimi cinque campionati e mezzo. Al terzo posto c'è il Milan. Non a caso sono le tre squadre che si contendono lo scudetto. Le prime sette posizioni della classifica degli ultimi cinque campionati e mezzo in Italia. Inter: 91 (2021) + 84 (2122) + 72 (2223) + 94 (2324) + 81 (2425) + 42 (2526) 464 punti.

