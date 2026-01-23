Elezioni comunali Marino compatta il tavolo del centrosinistra | Ora una nuova fase per la città

In vista delle prossime elezioni comunali, Marino ha convocato un tavolo di confronto del centrosinistra, sottolineando l'importanza di affrontare i temi principali della città. Si discuterà di sicurezza, urbanistica, illuminazione, servizi sociali, sviluppo economico e vivibilità, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di crescita e miglioramento per la comunità. Questi incontri rappresentano un passo importante per definire le priorità e le strategie future per il territorio.

"Accendiamo un focus sulla città sui temi caldi: sulla sicurezza, l'urbanistica, l'illuminazione, i servizi sociali, il potenziamento dello sviluppo produttivo e soprattutto sulla vivibilità. Partiamo da un gruppo di volenterosi che attraversa i partiti di centrosinistra, ma non si ferma ai soli.

