Forlì si prepara alla candidatura come Capitale della Cultura 2028, rafforzando il suo impegno attraverso iniziative pubbliche. Con il logo

Nessuno potrà più dire ‘non lo sapevo’: a pochi giorni dall’ufficializzazione della presenza di Forlì tra le dieci finaliste al titolo di ‘Capitale della Cultura 2028’, il Comune ha scaldato i motori in vista dell’audizione del 26 febbraio con una serie di iniziative, tra le quali anche la realizzazione di speciali vetrofanie che, da oggi campeggeranno nelle vetrine di diverse attività del centro storico. "In questi giorni – spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – ci siamo subito attivati per mettere in moto la macchina organizzativa funzionale alla progettazione dell’audizione, sia dal punto di vista tecnico che popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura, la città si mobilita. Logo affisso sulle vetrine del centro: "Siamo tutti parte del progetto"

Capitale della cultura, la città si veste a tema: "Il logo su ogni vetrina del centro per tifare insieme"A pochi giorni dall’annuncio di Forlì come finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, la città si prepara a celebrare questo momento con iniziative speciali.

Leggi anche: Combattere tutti i soprusi. La Maremma si mobilita per la cultura del rispetto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Capitale della cultura, la città si veste a tema: Il logo su ogni vetrina del centro per tifare insieme; Cultura, la città si mobilita. Logo affisso sulle vetrine del centro: Siamo tutti parte del progetto; Capitale italiana della Cultura 2028. Annunciate le città finaliste; Rozzano non sarà capitale della cultura nel 2028. La reazione del sindaco.

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finalisteAnagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Elette le 10 città finaliste che si contendono il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028È ufficiale: scelte le 10 finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028. Dieci storie diverse, un solo titolo. Chi la spunterà? siviaggia.it

La città di Ancona candidata a Capitale della Cultura Italiana per il 2028! Città a cui abbiamo dedicato diversi progetti editoriali (collana Le Guide in Tasca). - facebook.com facebook