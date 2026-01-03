Partito Liberaldemocratico Cuoco e Lauri | Libertà per il popolo venezuelano
Il Partito Liberaldemocratico, con Cuoco e Lauri, sostiene i diritti del popolo venezuelano. La Segreteria regionale e provinciale di Salerno evidenzia il legame storico tra la provincia e la comunità venezuelana, sottolineando l'importanza di promuovere libertà e solidarietà. Questo impegno si inserisce nel contesto di una vicinanza concreta alle esperienze di chi cerca dignità e diritti fondamentali.
Salerno e la sua provincia hanno uno storico legame col popolo venezuelano. Lo si legge in una nota della segreteria regionale e segreteria provinciale di Salerno del Partito Liberaldemocratico. Il legame, si legge, è caratterizzato da un profondo vincolo storico e migratorio, particolarmente forte nel Cilento. A partire dal XIX secolo, un massiccio flusso migratorio ha unito diverse località, come in particolare Marina di Camerota, al Venezuela, creando una vera “piccola Caracas” nel Sud Italia, dove cultura, musica e sapori venezuelani si fondono con la tradizione cilentana. Nei decenni del terribile regime instaurato da Chavez e mantenuto da Maduro, la vita del popolo venezuelano è stato segnato da fame, miseria, persecuzioni, privazione di libertà oltre che fuga dalle proprie case, per milioni di esuli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
