Partito Liberaldemocratico ad Avellino il primo congresso provinciale

Domenica 11 gennaio 2026, Avellino accoglierà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. L’evento rappresenta un momento importante per il partito a livello locale, offrendo l’opportunità di condividere idee e discutere le strategie future. La riunione si svolgerà presso una sede dedicata, coinvolgendo rappresentanti e iscritti provenienti dalla provincia, in un clima di confronto e dialogo aperto.

Domenica 11 gennaio 2026 Avellino ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Il PLD, costituitosi da pochi mesi e guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin, è attualmente impegnato in un percorso di radicamento territoriale attraverso la celebrazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Partito Liberaldemocratico, ad Avellino il primo congresso provinciale Leggi anche: Partito Liberaldemocratico, domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno Leggi anche: Partito Liberaldemocratico, primo congresso a Salerno: Antonluca Cuoco eletto segretario provinciale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Montesarchio si gettano le basi del Partito liberaldemocratico sannita. Partito liberaldemocratico. Di Placido eletto segretario - Al congresso provinciale entrano nel direttivo i cesenati Montesi e Bianchi "Incontreremo il mondo produttivo per avviare il radicamento nel territorio" . ilrestodelcarlino.it Primo congresso provinciale del Partito liberaldemocratico, Muscio segretario - E' stato eletto il primo segretario provinciale per i prossimi tre anni: si tratta di Giuseppe Muscio, barese ... rainews.it Partito Democratico, Palmieri “outsider” ma non troppo nella corsa per la segreteria - Non ci sara’ solo il “listone” unitario che candida alla guida del Partito Democratico Marco Santo Alaia, avvocato ed ex sindaco di Sperone per il Congresso del Partito Democratico. irpinianews.it

Giovedì alle ore 18 a Roma inauguriamo la campagna referendaria del Comitato Giustizia SÌ, il comitato - promosso dal Partito Liberaldemocratico ma con la partecipazione di tantissimi esterni - per il SÌ al referendum primaverile sulla separazione delle carrie - facebook.com facebook

Oggi, in Piazzale Ferdowsi a Roma, di fronte alla statua di uno dei più grandi poeti della letteratura persiana, con il gruppo romano del Partito Liberaldemocratico abbiamo partecipato alla manifestazione a sostegno del popolo iraniano, dei commercianti e de x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.