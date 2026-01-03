Strade sicure e gestione efficiente dei rifiuti sono le priorità per il futuro di Chieti | l' appello di Carbone Spazio liberale

Carbone di Spazio Liberale sottolinea l'importanza di affrontare con responsabilità le questioni di strade sicure e gestione dei rifiuti a Chieti. Questi aspetti sono fondamentali per migliorare la qualità della vita e rafforzare la fiducia nell’azione amministrativa. La priorità è adottare soluzioni concrete e chiare, in linea con le esigenze dei cittadini e il futuro della città.

"Chieti ha bisogno di scelte chiare, concrete e responsabili. Tra le molte questioni aperte, ce ne sono due che incidono in modo diretto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla credibilità dell'azione amministrativa: lo stato delle strade e la gestione dei rifiuti. Da qui deve partire.

