Lettera aperta alla città | Uniti per la legalità Un laboratorio per Prato

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Uniti per Prato. Uniti per la legalità": è messaggio della lettera aperta inviata alla comunità pratese dalle associazioni di categoria e dai sindacati confederali. Una sorta di manifesto per un cambio di passo per la città e il suo distretto, che pubblichiamo. "Le associazioni di categoria e i sindacati confederali pratesi sono concordi e uniti nell’impegno per sostenere la legalità nel distretto. Cna Toscana Centro, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cgil Prato Pistoia, Cisl Firenze Prato e Uil Prato ritengono necessarie azioni straordinarie per contrastare fenomeni gravi come lavoro nero, sfruttamento e violazioni sistematiche delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

