Meloni in Giappone la festa di compleanno | la premier Takaichi canta Tanti auguri in italiano

In occasione del suo compleanno in Giappone, la presidente Meloni ha ricevuto un augurio speciale dalla collega Takaichi, che ha cantato “Tanti auguri” in italiano. Un gesto simbolico che sottolinea l’amicizia tra i due paesi e la solidarietà tra le leader. La visita si inserisce in un percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, con attenzione a temi di interesse comune e di collaborazione internazionale.

"Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi alla premier giapponese Sanae Takaichi al Kantei di Tokyo al termine del bilaterale. Le immagini con le parole dell'inquilina di palazzo Chigi sono state diffuse dall'account X ufficiale dell'ufficio del primo ministro nipponico, con allegato un video in cui Meloni afferma che Takaichi "è appena diventata la mia migliore amica". Nel filmato che ripercorre l'incontro si vede anche il momento in cui Meloni scatta il selfie, poi modificato in stile anime, e le immagini del pranzo offerto dalla padrona di casa per l'ospite italiana.

