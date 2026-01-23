Premier Canada Carney a Davos | Medie potenze devono unirsi attorno al tavolo o diventano menù – Il video

Durante il World Economic Forum di Davos, il Governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, ha sottolineato l’importanza per le medie potenze di collaborare e partecipare attivamente ai tavoli decisionali internazionali. La sua dichiarazione evidenzia come il dialogo tra queste nazioni sia fondamentale per influenzare le scelte globali e evitare di essere esclusi dalle decisioni chiave che riguardano l’economia mondiale.

(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "Le potenze medie devono agire insieme perché se non siamo al tavolo, siamo nel menù. Le grandi potenze, per ora, possono permettersi di fare da sole. Hanno le dimensioni del mercato, la capacità militare e la capacità di dettare le condizioni. Le potenze medie no. Ma quando negoziamo solo bilateralmente con un egemonia, negoziamo dalla posizione di debolezza. Accettiamo ciò che viene offerto. Facciamo concorrenza tra noi per essere i più accomodanti. Questa non è sovranità. È l'esercizio della sovranità accettando la subordinazione. In un mondo di rivalità tra grandi potenze, i Paesi nel mezzo hanno una scelta.🔗 Leggi su Open.online

Il discorso diventato virale del premier canadese, Mark Carney: «Le potenze medie devono agire insieme perché, se non sei al tavolo, sei nel menù»Durante il World Economic Forum di Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra potenze medie.

Il memorabile discorso di Carney: «Le medie potenze agiscano insieme, se non siedi al tavolo sei nel menu»Il discorso del premier canadese al Forum evidenzia un mondo in rapido cambiamento, in cui le medie potenze devono collaborare per mantenere stabilità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L’ordine mondiale è finito, inizia una realtà brutale; Più Carney, meno Meloni | Il gran discorso del premier canadese contro il predatore Trump; Davos, il premier del Canada Carney: Finito l’ordine mondiale. Bisogna resistere all’egemonia Usa. Il discorso integrale; Standing ovation per il premier canadese Mark Carney: il discorso diventa virale.

Se non sei al tavolo, sei nel menù: il premier canadese Carney scuote DavosNel suo intervento al Forum di Davos, il premier Mike Carney si è soffermato a lungo sulla rottura dell'ordine mondiale e dell'inizio di quella che ha definito una realtà brutale in cui la geopoliti ... tg.la7.it

Premier Canada Carney a Davos: Medie potenze devono unirsi attorno al tavolo, o diventano menùLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Pare che non sia andato giù a Trump il discorso del premier canadese Mark Carney al World Economic Forum di Davos tanto che il presidente degli Stati Uniti ha ritirato l’invito al Canada per il Board of Peace di Gaza, il nuovo organismo fondato dal president facebook

Consiglio: cercate l’integrale del discorso di #Carney, premier del #Canada, a #Davos: un concentrato di onestà e lucidità che traccia unica strada possibile da percorrere davanti al bullismo di #Trump x.com