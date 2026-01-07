Poker di furti in 20 minuti in centro poi prende a calci la portiera della volante

Nel centro città, in circa venti minuti, si sono verificati quattro furti in esercizi commerciali, messi a segno da un 25enne di origini tunisine. L’uomo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo aver preso a calci la portiera di una volante. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’individuo e di ricostruire la sequenza degli episodi.

Quattro furti in altrettanti esercizi commerciali del centro in circa venti minuti. L'impresa è riuscita a un 25enne di origini tunisine, finito in manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

