Poker di furti in 20 minuti in centro poi prende a calci la portiera della volante

Nel centro città, in circa venti minuti, si sono verificati quattro furti in esercizi commerciali, messi a segno da un 25enne di origini tunisine. L’uomo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo aver preso a calci la portiera di una volante. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’individuo e di ricostruire la sequenza degli episodi.

VITTORIA (RG) – Tornano a far parlare di sé i furti di autoradio nel territorio di Vittoria e del comprensorio ragusano. Nelle ultime 24 ore sono stati messi a segno almeno otto colpi, con un modus operandi ormai collaudato: finestrini infranti, plance divelte e aut

