Nella giornata della 19ª giornata di Serie A, Juventus, Roma e Como hanno ottenuto importanti vittorie, rafforzando le loro posizioni in classifica. La Juventus ha ritrovato il successo con un netto 3-0 sul Sassuolo, mentre le altre due formazioni hanno consolidato le rispettive performance. Questo andamento evidenzia l’equilibrio e la competitività del campionato italiano, con le squadre che cercano di migliorare il proprio rendimento in vista delle fasi decisive della stagione.

Oggi si sono disputate tre partite valide per la 19ma giornata della Serie A. La Juventus è tornata al successo dopo il mezzo passo falso compiuto contro il Lecce, imponendosi sul campo del Sassuolo con uno schiacciante 3-0: i bianconeri sono passati in vantaggio al 16? grazie all’autorete di Muharemovic, poi nel cuore della ripresa è arrivato il micidiale uno-due firmato da Miretti e David, che nel giro di un minuto hanno chiuso i conti. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno co sì replicato alla Roma, che ha avuto la meglio in casa del Lecce per 2-0: le reti di Ferguson al 14? e Dovbyk al 71? hanno fatto la differenza, i giallorossi occupano la quarta piazza in classifica con 36 punti alla pari con la Juventus e con tre lunghezze di margine del sempre più sorprendente Como (che ha disputato un incontro in meno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juventus, Roma e Como vincono nella rovente battaglia per la Champions League

Leggi anche: Champions League, vincono Juventus e Napoli: punti preziosi per i play off

Leggi anche: LIVE Chelsea-Roma 6-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: crolla la squadra giallorossa, vincono i padroni di casa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Como e Juventus vincono in trasferta negli anticipi di Serie A. Notte fonda per la Fiorentina; Vincono le prime della classe; Serie A: vincono Como e Atalanta, frena la Juventus.

Juventus, Roma e Como vincono nella rovente battaglia per la Champions League - La Juventus è tornata al successo dopo il mezzo passo falso compiuto contro ... oasport.it

Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3 - Continua la scalata per il Como, che batte il Pisa ed è in zona Europa, successi anche Roma e Juventus che restano appaiate al quarto posto ... rtl.it