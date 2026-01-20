Il Napoli si prepara ad affrontare il Copenhagen in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League. Questa sfida rappresenta un momento decisivo per le ambizioni degli azzurri, che si giocano l’accesso agli ottavi. La trasferta in Danimarca richiede attenzione e concentrazione, poiché i risultati influenzeranno il prosieguo della competizione europea.

Gli azzurri affrontano i danesi in una sfida cruciale: in palio la possibilità di giocarsi gli spareggi per gli ottavi di Champions League. Martedì 20 gennaio 2026 il Napoli sarà chiamato a una sfida cruciale per il suo cammino in Champions League. Gli azzurri affrontano il Copenhagen al Parken Stadium alle ore 21:00, in una partita che vale quasi un pass per gli spareggi degli ottavi di finale. Il Napoli e i danesi arrivano a questo incontro con 7 punti a testa nel girone, ma gli azzurri godono di un leggero vantaggio grazie alla differenza reti (-5 contro -6). Dopo la sconfitta contro il Benfica, la squadra di Antonio Conte non può più permettersi passi falsi: la gara contro il Copenhagen diventa un vero e proprio dentro o fuori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Champions League, sfida decisiva per il Napoli: trasferta da dentro o fuori contro il Copenhagen

Leggi anche: Napoli, testa alla sfida contro il Cagliari di Coppa Italia: le possibili scelte di Conte per una partita da dentro o fuori

Champions League, Copenhagen-Napoli: orario, formazioni e dove vederla in tv

