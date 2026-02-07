La regina Camilla scherza sulle capacità di cucina di Re Carlo III, commentando con ironia le sue difficoltà in cucina. La battuta arriva dopo uno scandalo recente, aggiungendo un tocco di leggerezza alla scena reale. La frase ha fatto parlare, evidenziando come anche i membri della famiglia reale si concedano momenti di umorismo.

“Non sono sicura di quanto sia bravo con i ravioli. Probabilmente si taglierebbe la testa”. Mai similitudine fu più azzardata per descrivere le difficoltà in cucina di un re che porta un nome dalla storia piuttosto nefasta. I fatti: la regina Camilla, in visita nell’Essex, posando accanto ad uno chef del pub The Sun Inn intento a tagliare la pasta per chiudere dei ravioli, ha scherzato sulle doti culinarie di re Carlo III, suo marito, chiamando in causa un’immagine piuttosto pericolosa per chi fosse almeno scaramantico, soprattutto di questi tempi. Carlo I, re d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda, nel 1649 fu giustiziato davanti alla Banqueting House di Whitehall. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono sicura di quanto sia bravo Re Carlo III con i ravioli. Probabilmente si taglierebbe la testa”: l’operazione simpatia della regina Camilla dopo lo scandalo Epstein

Approfondimenti su Re Carlo III

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Re Carlo III

Argomenti discussi: Montagna invernale e sicurezza: l’essenziale nello zaino non si compra; Più della metà dei piacentini non si sente sicura, la paura è soprattutto fuori casa; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Non sempre l’infiammazione è causa di temperatura alta e dolore: no a scorciatoie nelle cure. Rivolgersi al medico per la terapia più sicura.

Paracetamolo e ibuprofene sono sicuri nel primo anno di vita: i risultati di un nuovo studioUn nuovissimo studio condotto sui bambini della Nuova Zelanda afferma che paracetamolo e ibuprofene sono sicuri anche nel primo anno di vita e che non sono correlati a eczema o bronchiolite. Un risult ... msn.com

Prodotti non sicuri, maxi sequestro della Guardia di FinanzaPiù di un milione di prodotti potenzialmente non sicuri sono stati sequestrati dal Comando provinciale di Potenza della Guardia di Finanza, in 11 Comuni del Potentino (a Potenza, Lauria, Pietragalla, ... rainews.it

Carlo III non ha risposto e alcuni agenti di polizia si sono successivamente avvicinati all'uomo accompagnandolo lontano dalle transenne facebook