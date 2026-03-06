Per la prima volta dal 1989 l’emittente inglese non trasmetterà la diretta del Commonwealth Day Service a  Westminster Problemi di budget o crisi a corte?

Per la prima volta dal 1989, la BBC non trasmetterà in diretta il Commonwealth Day Service a Westminster. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra Buckingham Palace e i sostenitori della monarchia, che si sono detti sorpresi dall’assenza della trasmissione. L’evento si terrà lunedì prossimo, ma la mancanza di copertura televisiva ha generato molte domande sulle motivazioni dietro questa scelta.

La decisione ha messo in allarme Buckingham Palace e i sostenitori della monarchia. Lunedì prossimo, la Bbc non trasmetterà la diretta del Commonwealth Day Service. Per la prima volta dal 1989, l'emittente televisiva di Stato inglese terrà lontane le sue telecamere dalla cerimonia interreligiosa che si tiene ogni anno, nel secondo lunedì di marzo, presso l'Abbazia di Westminster a Londra, per celebrare i 56 paesi membri del Commonwealth delle Nazioni. Ma i motivi alla base della decisione rimangono poco chiari. Perché la Bbc "snobba" i Royal in un giorno così importante?

