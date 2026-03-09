Commercio abusivo di fiori per l' 8 marzo la Polizia Locale sequestra 70 mazzi di mimose

Prima dell’8 marzo, la Polizia Locale di Piacenza ha effettuato controlli nel centro storico per contrastare la vendita abusiva di fiori, in particolare di mimose. Durante le operazioni sono stati sequestrati 70 mazzi di fiori, in previsione della Giornata internazionale della Donna. Le verifiche sono state svolte in modo mirato e continuativo nei giorni precedenti alla ricorrenza.

I fiori sono stati abbandonati da venditori irregolari che, alla vista degli operatori della Polizia Locale, si sono allontanati lasciando la merce sul posto Nel corso delle verifiche effettuate dalle pattuglie, - si legge in una nota - sono stati complessivamente sequestrati circa settanta mazzi di mimose. I fiori sono stati abbandonati da venditori irregolari che, alla vista degli operatori della Polizia Locale, si sono allontanati lasciando la merce sul posto. «L'attività rientra nei servizi di presidio e tutela della legalità predisposti in occasione delle ricorrenze che tradizionalmente comportano un aumento del commercio su area pubblica.

