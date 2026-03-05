8 marzo non soltanto mimose e fiori | i regali celebrano l’unicità femminile

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna. La ricorrenza è nata all’inizio del Novecento con l’obiettivo di riconoscere i diritti e le conquiste delle donne. In questa giornata, si alternano iniziative e regali che vanno oltre i classici fiori e mimose, sottolineando l’importanza di riconoscere l’unicità femminile.

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna, nata all'inizio del Novecento per riconoscere diritti e conquiste femminili. È un'occasione per riflettere sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte, unendo memoria e futuro. In Italia, la tradizione vuole che si regalino fiori come la mimosa, simbolo di forza, insieme a gesti pensati per celebrare le donne care: gioielli, profumi, accessori o capi d'abbigliamento che raccontino personalità e stile. In questo contesto, Cotonella propone la capsule limited edition "Una T-shirt per dire chi sei", cinque magliette in puro cotone pensate come piccoli manifesti di identità femminile.