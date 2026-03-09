Commercialisti scatta il quadriennio Dulcimascolo | un Consiglio giovane per la sfida dei mercati

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento ha inaugurato un nuovo mandato amministrativo. Il Consiglio che si è formato è composto da professionisti più giovani rispetto al passato, pronti ad affrontare le sfide dei mercati in un quadro che durerà quattro anni. La nomina segna l'inizio di un periodo di cambiamenti e di nuove strategie per l'organizzazione.

Sette nuovi ingressi e un direttivo profondamente rinnovato per l'Ordine di Agrigento e Sciacca, che punta sul binomio tra unione e continuità per valorizzare la categoria professionale fino al 2030 L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Agrigento ha aperto una nuova stagione amministrativa. Sabato si è insediato il nuovo Consiglio che rappresenterà la categoria per il quadriennio 2026-2030 nelle circoscrizioni dei tribunali di Agrigento e Sciacca. La nuova squadra si presenta come un organo giovane e caratterizzato da ben sette nuovi ingressi, puntando con decisione sulla formula dell'unione e della continuità per garantire un'azione innovativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Ordine dei commercialisti, Dulcimascolo confermato presidente: rinnovati consiglio, revisori e pari opportunità: i nomiConcluse le elezioni per il rinnovo del consiglio, del collegio dei revisori e del comitato pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e...

Ordine dei Commercialisti, Paolo Gasperoni è il nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030Gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Rimini hanno eletto Paolo Gasperoni alla presidenza per il prossimo quadriennio.

Una selezione di notizie su Commercialisti scatta il quadriennio...

Ordine dei commercialisti di Ravenna, Chiara Ruffini nuova presidenteSi è insediato il 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ravenna (ODCEC), che resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. Al ... ravennawebtv.it

Ordine dei commercialisti di Terni, Stellati presidente: il nuovo consiglioGuidato da Stefano Stellati, si è insediato ufficialmente lunedì 23 febbraio il consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni; durerà in carica pe ... umbria24.it