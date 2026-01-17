Ordine dei commercialisti Dulcimascolo confermato presidente | rinnovati consiglio revisori e pari opportunità | i nomi

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento. Sono stati confermati il presidente Dulcimascolo e rinnovati il consiglio, il collegio dei revisori e il comitato pari opportunità per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea ha selezionato i nuovi membri, assicurando continuità e rappresentanza all’interno dell’ente professionale.

Concluse le elezioni per il rinnovo del consiglio, del collegio dei revisori e del comitato pari opportunità dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento, chiamato a eleggere i propri organismi per il quadriennio 2026-2030. Al termine delle operazioni di voto, la lista unica "Uniti nel futuro della professione", guidata da Calogero Dulcimascolo, ha ottenuto 511 preferenze su 516 votanti con un'affluenza alle urne pari all'87 per cento. Dulcimascolo è così presidente di diritto per il secondo mandato. Il nuovo consiglio dell'Ordine sarà composto, oltre che dal presidente, dai consiglieri Giuseppe Avanzato, Valentina Billero, Michele Di Rocco, Vincenza Rita Licata, Giovanni Meli, Giuseppe Gerardo Montalbano, Federica Mulé, Ennio Saeva, Stella Vella e Sergio Veneziano Brocci.

