Maradona Jr che bordata a Chivu | Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui

Maradona Jr ha criticato duramente Cristian Chivu, dopo le sue dichiarazioni su Diego Maradona. Il figlio del Pibe de Oro ha invitato il tecnico dell’Inter a riflettere prima di parlare, accusandolo di aver esagerato e di non aver fatto nemmeno l’1% di ciò che ha fatto suo padre. La tensione tra le due parti si è accesa in seguito alle parole di Chivu, che hanno suscitato reazioni intense. La polemica si è accesa anche sui social, creando ulteriori tensioni tra le tifoserie di Napoli e Milano.

Diego Maradona junior risponde a Chivu: "Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni.

