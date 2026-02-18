Maradona Jr che bordata a Chivu | Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui
Maradona Jr ha criticato duramente Cristian Chivu, dopo le sue dichiarazioni su Diego Maradona. Il figlio del Pibe de Oro ha invitato il tecnico dell’Inter a riflettere prima di parlare, accusandolo di aver esagerato e di non aver fatto nemmeno l’1% di ciò che ha fatto suo padre. La tensione tra le due parti si è accesa in seguito alle parole di Chivu, che hanno suscitato reazioni intense. La polemica si è accesa anche sui social, creando ulteriori tensioni tra le tifoserie di Napoli e Milano.
Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Razzismo Vinicius, dura condanna di Diaz (AS) a Prestianni: «Ci sono ancora esseri che non si evolvono nel mondo! Messaggio davvero terrificante» Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club e Chivu per un motivo: ecco quando arriverà la decisione finale Caso Vinicius, interviene Infantino: «Scioccato e rattristato, no al razzismo!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Diego Maradona junior risponde a Chivu: "Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni.
Spalletti a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “David ha fatto una grande prestazione. Quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco”Dopo Sassuolo-Juventus, Spalletti ha sottolineato l'importanza del controllo nel gioco, evidenziando la prestazione di David.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
De Laurentiis e la bordata sullo stadio Maradona: È un semicesso. Poi avvisa Ceferin e Infantino: Stiano attenti perché...L'attuale stadio del Napoli è un semicesso, ha poi proseguito il presidente del Napoli parlando dello stado Maradona che ospita le partite della squadra campione d'Italia. Quando venne Ancelotti ... corrieredellosport.it
Maradona jr: Ho i playoff da giocare, ma il Napoli è più importante della mia partitaDiego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare del rush finale per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. tuttomercatoweb.com
Luciano Spalletti rompe il silenzio dopo Inter-Juventus alla vigilia del match di Champions. La bordata è per Chivu facebook