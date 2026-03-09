Dopo l’eliminazione di Tauson, il tabellone di Jasmine Paolini si modifica e si apre a nuove sfide. Nel torneo di Indian Wells, la tennista toscana ha superato Ajla Tomljanovic, ottenendo così l’accesso agli ottavi di finale. Nel frattempo, un’azzurra emergente proveniente dall’Australia sta scalando la classifica grazie a buoni risultati nei tornei più importanti.

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La toscana, pur con qualche difficoltà, è riuscita a piegare la resistenza dell’australiana Ajla Tomljanovic, conquistando il pass per gli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells. Col punteggio di 7-5 5-7 6-1 l’azzurra si è imposta e nel prossimo incrocio ci sarà un’altra giocatrice della terra dei canguri da affrontare. Si tratta della giovane classe 2004 Talia Gibson. La 21enne aussie si è resa protagonista di un gran percorso in California, partendo dalle qualificazioni e toglendosi poi la soddisfazione di battere tenniste molto forti. E’ il caso della russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del seeding) col punteggio di 6-3 7-5 e della danese Clara Tauson (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Tauson. C’è una emergente australiana che sta scalando il ranking

